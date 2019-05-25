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В Киеве задержали подозреваемых в похищении бизнесмена псевдополицейских

В Киеве задержали подозреваемых в похищении бизнесмена псевдополицейских

Киев  •  УНН

 • 12406 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. В Киеве задержали группу вооруженных псевдополицейских, которых подозревают в похищении столичного предпринимателя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Отдела коммуникации полиции Киевской области.

Происшествие произошло вчера, 24 мая, в 19:20.

"На спецлинию 102 полиции Киевской области поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на автодороге вблизи села Ревное Бориспольского района, неизвестные на автомобиле Volkswagen T5, с применением спецсигналов - проблесковых маячков красного и синего цвета, остановили авто Land Rover. Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свой автомобиль, после чего поехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на автомобиле заложника", - указали в полиции.

По указанию начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова в области и столице был введен в действие оперативный план "Перехват". В результате, уже через час, сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно со столичными патрульными задержали в одном из микрорайонов Киева указанный автомобиль Volkswagen T5.

"Присутствующие в нем граждане начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника - 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников", - добавили в полиции.

При себе задержанные мужчины имели оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменную одежду, отметили правоохранители.

"Подозреваемых - трое жителей Днепропетровской области и жителя АР Крым задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания", - отметили в полиции.

По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоев и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства.

Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению вымогательств и разбойных нападений на территории Украины. Также устанавливается местонахождение похищенного транспортного средства потерпевшего.

Напомним, прокуратура опровергла информацию о похищении экс-советницы Луценко.

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