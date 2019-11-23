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Поліція під Києвом ввела план "Перехоплення" через дитячі пустощі

Поліція під Києвом ввела план "Перехоплення" через дитячі пустощі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Київщині ввели план "Перехоплення" через викрадення дитини, яке виявилось дитячими пустощами. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

Повідомляється, що на одній з вулиць міста Буча дорослі почули крики про допомогу і повідомили в поліцію про викрадення дитини.

"За сказаною адресою вже за кілька хвилин прибув наряд групи реагування патрульної поліції, особовий склад Ірпінського відділу поліції піднятий по тривозі, на пошуки та затримання злочинців введений план "Перехоплення". На місці події працівники поліції з’ясували, що це були просто дитячі пустощі. Троє хлопчаків заховалися від поліцейських, які прибули на місце події, бо боялися відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діти розповіли поліції, що вони гралися на вулиці в "поліцейського та зловмисників", один з них щосили просив про допомогу. Працівники поліції провели з ними бесіду. Хлопці пообіцяли більше так не гратися і не полохати людей.

Нагадаємо, в червні у Кропивницькому неповнолітні інсценували викрадення людини.

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