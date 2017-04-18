Полиция проверит информацию о нападениях на наркозависимых в Кировоградской облати

“У нас информации о деятельности таких групп нет. Я об этом сам узнал от местного журналиста. Ему в свою очередь наркозависимые рассказали о том, что якобы в Александрии неизвестные устраивают засады под аптеками, приезжают домой, ловят на улицах тех, кто употребляет наркотики и торговцев зельем. По их словам, людей бьют, унижают, отбирают деньги и телефоны”, — сообщил С.Котига.

Также он добавил, что несмотря на отсутствие официальных обращений, правоохранители будут общаться с гражданами этой категории и проверять информацию.

Напомним, у двух жителей Кропивницкого обнаружили 170 доз метамфетамина. По предварительным данным, в чужом домовладении мужчины организовали место сбыта наркотических средств и психотропных веществ.