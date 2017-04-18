Полиция проверит информацию о нападениях на наркозависимых в Кировоградской облати

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29575 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94924 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148965 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113558 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114703 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111438 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103485 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106809 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103361 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151794 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Полиция проверит информацию о нападениях на наркозависимых в Кировоградской облати

Полиция проверит информацию о нападениях на наркозависимых в Кировоградской облати

Киев  •  УНН

 • 6363 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители проверят информацию об охоте, которую якобы устроили активисты, на наркозависимых и наркоторговцев в Александрии Кировоградской области. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Александрийского отдела полиции Сергей Котига.

“У нас информации о деятельности таких групп нет. Я об этом сам узнал от местного журналиста. Ему в свою очередь наркозависимые рассказали о том, что якобы в Александрии неизвестные устраивают засады под аптеками, приезжают домой, ловят на улицах тех, кто употребляет наркотики и торговцев зельем. По их словам, людей бьют, унижают, отбирают деньги и телефоны”, — сообщил С.Котига.

Также он добавил, что несмотря на отсутствие официальных обращений, правоохранители будут общаться с гражданами этой категории и проверять информацию.

Напомним, у двух жителей Кропивницкого обнаружили 170 доз метамфетамина. По предварительным данным, в чужом домовладении мужчины организовали место сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

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