Поліція перевірить інформацію про напади на наркозалежних на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці перевірять інформацію про полювання, яке начебто відкрили активісти, на наркозалежних і наркоторговців в Олександрії на Кіровоградщині. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.
“В нас інформації про діяльність таких груп немає. Я про це сам дізнався від місцевого журналіста. Йому в свою чергу наркозалежні розповіли про те, що нібито в Олександрії невідомі влаштовують засідки під аптеками, приїжджають додому, ловлять на вулицях тих, хто вживає наркотики і торговців зіллям. За їхніми словами, людей б’ють, принижують, відбирають гроші і телефони”, — повідомив С.Котига.
Також він додав, що попри відсутність офіційних звернень, правоохоронці будуть спілкуватися з громадянами цієї категорії та перевіряти інформацію.
Нагадаємо, у двох жителів Кропивницького виявили 170 доз метамфетаміну. За попередніми даними, у чужому домоволодінні чоловіки організували місце збуту наркотичних засобів та психотропів.