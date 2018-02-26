Полиция перекрыла международный канал торговли людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Киеве правоохранители задержали мужчину, который наладил канал переправки украинок в Испанию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.
"Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции в Одесской области установили, что 46-летний гражданин соседнего государства организовал международный канал торговли людьми. Злоумышленник осуществлял вербовку украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Испании", - говорится в сообщении.
Оперативники задержали подозреваемого в столичном аэропорту. Проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Кроме того, устанавливается полный круг лиц, причастных к уголовным преступлением и другие обстоятельства.
Напомним, в Волынской области арестовали мужчину, который в Беларуси сдавал людей в рабство.