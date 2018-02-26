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Поліція перекрила міжнародний канал торгівлі людьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який налагодив канал переправлення українок до Іспанії з метою подальшої сексуальної експлуатації. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.

"Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції в Одеській області встановили, що 46-річний громадянин сусідньої держави організував міжнародний канал торгівлі людьми. Зловмисник здійснював вербування українок для подальшої сексуальної експлуатації на території Іспанії", - йдеться у повідомленні.

Оперативники затримали підозрюваного в столичному аеропорту. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно затриманого. Крім того, встановлюються повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення та інші обставини.

Нагадаємо, на Волині заарештували чоловіка, який у Білорусі здавав людей в рабство.

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