Полиция обнародовала фотороботы подозреваемых в убийстве мужчины в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Полиция Киева разыскивает двух человек по подозрению в смертельном ранении мужчины в Печерском районе столицы. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
Так, из показаний свидетелей составлены фотороботы лиц, которые могут быть причастны к нанесению тяжких телесных повреждений.
Приметы:
- возраст - 35-37 лет, рост - 170 см, круглое лицо с небритостью, средний нос, темные глаза, полные губы, худощавого телосложения.
- возраст - 40-45, рост - 180 см, вытянутое худое лицо, длинный нос, средние глаза, тонкие губы, худощавого телосложения.
Ранее сообщалось, что в правительственном квартале Киева, на улице Лютеранской, неизвестный смертельно ранил мужчину ножом. Сообщение о том, что в Печерском районе Киева на улице лежит человек с ножевым ранением поступило в полицию около 10:30. Вскоре в карете "скорой" врачи констатировали смерть пострадавшего. Установлено, что это 37-летний местный житель.