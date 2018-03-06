Полиция обнародовала фотороботы подозреваемых в убийстве мужчины в центре Киева

Так, из показаний свидетелей составлены фотороботы лиц, которые могут быть причастны к нанесению тяжких телесных повреждений.

Приметы:

- возраст - 35-37 лет, рост - 170 см, круглое лицо с небритостью, средний нос, темные глаза, полные губы, худощавого телосложения.

- возраст - 40-45, рост - 180 см, вытянутое худое лицо, длинный нос, средние глаза, тонкие губы, худощавого телосложения.

Ранее сообщалось, что в правительственном квартале Киева, на улице Лютеранской, неизвестный смертельно ранил мужчину ножом. Сообщение о том, что в Печерском районе Киева на улице лежит человек с ножевым ранением поступило в полицию около 10:30. Вскоре в карете "скорой" врачи констатировали смерть пострадавшего. Установлено, что это 37-летний местный житель.