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Поліція оприлюднила фотороботи підозрюваних в вбивстві чоловіка в центрі Києва

Поліція оприлюднила фотороботи підозрюваних в вбивстві чоловіка в центрі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Поліція Києва розшукує двох осіб за підозрою у смертельному пораненні чоловіка у Печерському районі столиці. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба МВС України, передає УНН.

Так, з показів свідків складені фотороботи осіб, які можуть бути причетні до нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Прикмети:

- вік – 35-37 років, зріст – 170 см, кругле обличчя з неголеністю, середній ніс, темні очі, повні губи, худорлявої статури.

- вік – 40-45, зріст – 180 см, витягнуте худе обличчя, довгий ніс, середні очі, тонкі губи, худорлявої статури.

Раніше повідомлялось, що в урядовому кварталі Києва, на вулиці Лютеранській, невідомий смертельно поранив чоловіка ножем. Повідомлення про те, що в Печерському районі Києва на вулиці лежить чоловік з ножовим пораненням надійшло до поліції близько 10:30. Невдовзі в кареті "швидкої" лікарі констатували смерть потерпілого. Встановлено, що це 37-річний місцевий житель.

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