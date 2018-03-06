Поліція оприлюднила фотороботи підозрюваних в вбивстві чоловіка в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Поліція Києва розшукує двох осіб за підозрою у смертельному пораненні чоловіка у Печерському районі столиці. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба МВС України, передає УНН.
Так, з показів свідків складені фотороботи осіб, які можуть бути причетні до нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Прикмети:
- вік – 35-37 років, зріст – 170 см, кругле обличчя з неголеністю, середній ніс, темні очі, повні губи, худорлявої статури.
- вік – 40-45, зріст – 180 см, витягнуте худе обличчя, довгий ніс, середні очі, тонкі губи, худорлявої статури.
Раніше повідомлялось, що в урядовому кварталі Києва, на вулиці Лютеранській, невідомий смертельно поранив чоловіка ножем. Повідомлення про те, що в Печерському районі Києва на вулиці лежить чоловік з ножовим пораненням надійшло до поліції близько 10:30. Невдовзі в кареті "швидкої" лікарі констатували смерть потерпілого. Встановлено, що це 37-річний місцевий житель.