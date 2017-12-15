Полиция объявила в розыск Дыминского
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Национальная полиция Украины объявила в розыск львовского бизнесмена Петра Дыминского, который подозревается в совершении ДТП, повлекшего смертельный исход. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД Украины, передает УНН.
В справке о розыске отмечается, что Дыминский должен быть задержан для избрания меры пресечения.
Напомним, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о задержании бизнесмена Петра Дыминського по подозрению в совершении смертельного ДТП во Львовской области.
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12 декабря Дыминскому сообщили о подозрении.
Как сообщал УНН, ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района. Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.