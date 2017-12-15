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Поліція оголосила в розшук Димінського

Поліція оголосила в розшук Димінського

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Національна поліція України оголосила у розшук львіського бізнесмена Петра Димінського, який підозрюється у скоєнні ДТП, що спричинило смертельні наслідки. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайт МВС України, передає УНН.

У довідці про розшук зазначається, що Димінський має бути затриманий для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про затримання бізнесмена Петра Димінського за підозрою у скоєнні смертельної ДТП на Львівщині.

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12 грудня Димінському повідомили про підозру.

Як повідомляв УНН, ДТП сталася 18 серпня близько 15:00 на автодорозі Львів-Краковець біля села Ямельня Яворівського району. Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.

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