Полиция в Хмельницкой обл изъяла гранату, прикрепленную к автомобилю
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. 15 апреля в Староконстантиновское отделение полиции обратился 47-летний житель г.Киева. Мужчина сообщил о подозрительном предмете, привязанном к выхлопной трубе автомобиля “Volkswagen Touareg”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.
Известно, что гражданин, который занимается предпринимательством в столице, приехал на Пасху к сестре в Староконстантинов. Припарковавшись, он обратил внимание на подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля. Обнаруженный предмет был закреплен с помощью веревки, скотча и строительных пластиковых хомутиков. Внешне очень напоминал гранату.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Взрывотехники обследовали транспортное средство и изъяли металлический предмет, похожий на ручную боевую гранату РГД-5.
“Взрывотехники обследовали автомобиль и изъяли предмет, похожий на ручную гранату. Открыто уголовное производство по статье, предусматривающей наказание за умышленное убийство ”, - сообщили в полиции.
Сейчас изъятый предмет направлен на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины в Хмельницкой обл.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.
Напомним, 14 апреля полицейские остановили водителя, который перевозил боеприпасы на Херсонщине .