Полиция в Хмельницкой обл изъяла гранату, прикрепленную к автомобилю

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29559 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94899 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148953 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113554 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114699 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111435 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106809 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103361 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151792 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Полиция в Хмельницкой обл изъяла гранату, прикрепленную к автомобилю

Полиция в Хмельницкой обл изъяла гранату, прикрепленную к автомобилю

Киев  •  УНН

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ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. 15 апреля в Староконстантиновское отделение полиции обратился 47-летний житель г.Киева. Мужчина сообщил о подозрительном предмете, привязанном к выхлопной трубе автомобиля “Volkswagen Touareg”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

Известно, что гражданин, который занимается предпринимательством в столице, приехал на Пасху к сестре в Староконстантинов. Припарковавшись, он обратил внимание на подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля. Обнаруженный предмет был закреплен с помощью веревки, скотча и строительных пластиковых хомутиков. Внешне очень напоминал гранату.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Взрывотехники обследовали транспортное средство и изъяли металлический предмет, похожий на ручную боевую гранату РГД-5.

“Взрывотехники обследовали автомобиль и изъяли предмет, похожий на ручную гранату. Открыто уголовное производство по статье, предусматривающей наказание за умышленное убийство ”, - сообщили в полиции.

Сейчас изъятый ​​предмет направлен на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины в Хмельницкой обл.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Напомним, 14 апреля полицейские остановили водителя, который перевозил боеприпасы на Херсонщине .

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