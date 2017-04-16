Полиция в Хмельницкой обл изъяла гранату, прикрепленную к автомобилю

Известно, что гражданин, который занимается предпринимательством в столице, приехал на Пасху к сестре в Староконстантинов. Припарковавшись, он обратил внимание на подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля. Обнаруженный предмет был закреплен с помощью веревки, скотча и строительных пластиковых хомутиков. Внешне очень напоминал гранату.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Взрывотехники обследовали транспортное средство и изъяли металлический предмет, похожий на ручную боевую гранату РГД-5.

“Взрывотехники обследовали автомобиль и изъяли предмет, похожий на ручную гранату. Открыто уголовное производство по статье, предусматривающей наказание за умышленное убийство ”, - сообщили в полиции.

Сейчас изъятый ​​предмет направлен на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины в Хмельницкой обл.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Напомним, 14 апреля полицейские остановили водителя, который перевозил боеприпасы на Херсонщине .