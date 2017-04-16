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Поліція на Хмельниччині вилучила гранату, прикріплену до автомобіля

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. 15 квітня до Старокостянтинівського відділу поліції звернувся 47-річний житель м.Києва. Чоловік повідомив про підозрілий предмет, прив’язаний до вихлопної труби автомобіля “Volkswagen Touareg”. Про це кореспонденту УНН повідомили у секторі комунікації поліції Хмельницької області.

Відомо, що громадянин, який займається підприємництвом у столиці, приїхав на Великдень до сестри у Старокостянтинів. Припаркувавшись, він звернув увагу на підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобіля. Виявлена річ була закріплена за допомогою мотузки, скотчу та будівельних пластикових хомутиків. Зовні вона дуже нагадує боєприпас.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічної служби. Вибухотехніки обстежили транспортний засіб та вилучили металевий предмет, схожий на ручну бойову гранату РГД-5.

“Вибухотехніки обстежили автомобіль і вилучили предмет, схожий на ручну гранату. Відкрито кримінальне провадження за статтею, що передбачає покарання за умисне вбивство”, — повідомили у поліції.

Зараз вилучений предмет направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у Хмельницькій обл.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.5 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, 14 квітня поліцейські зупинили водія, який перевозив боєприпаси на Херсонщині.

Українські Національні Новини

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