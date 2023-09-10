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Полиция Лондона задержала бывшего военного, подозреваемого в терроризме, который сбежал из тюрьмы

Киев • УНН

 • 386577 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Бывшего британского солдата, подозреваемого в терроризме, который сбежал из тюрьмы в начале этой недели, снова задержали в Лондоне в субботу. Об этом сообщила полиция, пишет Reuters, передает УНН.

Цитата 

"Офицеры задержали его чуть раньше 11:00 утра сегодня ... в районе Чизвик, западный Лондон, и сейчас он находится под стражей", - говорится в заявлении полиции.

Детали 

21-летний Дэниел Абед Халиф сбежал из лондонской тюрьмы Уондсворт в’среду утром после того, как выскользнул из тюремной кухни, где он работал, и привязался к днищу грузовика для доставки еды.

Премьер-министр Риши Сунак, выступая перед журналистами на встрече G20 в Нью-Дели, поблагодарил полицию и общественность за помощь в поиске Халифа.

Оппозиционные депутаты требовали ответа на то, как Халифе удалось сбежать и почему его не держат в тюрьме строгого режима. Есть также вопросы относительно штатного расписания тюрьмы и процедур безопасности.

Поиски Халифа означали усиленные проверки безопасности в портах и аэропортах Великобритании, что привело к задержкам для пассажиров.

Дополнение

Халиф, который был уволен из британской армии в мае, находился в тюрьме перед судом за преступления, связанные с терроризмом и Законом о государственной тайне.

Он обвиняется в изъятии или попытке изъятия информации, которая может быть полезной для лица, готовившего террористический акт, когда он базировался в казармах в центральной Англии в 2021 году, и в инсценировке фальсификации с бомбой, поставив три канистры с проводами на стол.

Его также обвиняют в получении информации, которая может быть "прямо или косвенно полезной для врага". ВВС сообщила, что его обвинили в сборе разведданных для Ирана.

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