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Поліція Лондона затримала колишнього військового, підозрюваного у тероризмі, який втік з в'язниці

Поліція Лондона затримала колишнього військового, підозрюваного у тероризмі, який втік з в'язниці

Київ • УНН

 • 386580 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Колишнього британського солдата, підозрюваного в тероризмі, який втік із в'язниці на початку цього тижня, знову затримали в Лондоні в суботу. Про це повідомила поліція, пише Reuters, передає УНН.

Цитата 

"Офіцери затримали його трохи раніше 11:00 ранку сьогодні ... в районі Чізвік, західний Лондон, і зараз він перебуває під вартою", - йдеться в заяві поліції.

Деталі 

21-річний Деніел Абед Халіф втік із лондонської в’язниці Уондсворт у середу вранці після того, як вислизнув із тюремної кухні, де він працював, і прив’язався до днища вантажівки для доставки їжі.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак, виступаючи перед журналістами на зустрічі G20 у Нью-Делі, подякував поліції та громадськості за допомогу у пошуку Халіфа.

Опозиційні депутати вимагали відповіді на те, як Халіфе вдалося втекти і чому його не тримають у в'язниці суворого режиму. Є також питання щодо штатного розкладу в'язниці та процедур безпеки.

Пошуки Халіфа означали посилені перевірки безпеки в портах і аеропортах Великобританії, що призвело до затримок для пасажирів.

Доповнення

Халіф, який був звільнений з британської армії в травні, перебував у в'язниці перед судом за злочини, пов'язані з тероризмом і Законом про державну таємницю.

Його звинувачують у вилученні або спробі вилучення інформації, яка може бути корисною для особи, яка готувала терористичний акт, коли він базувався в казармах у центральній Англії у 2021 році, та в інсценуванні фальсифікації з бомбою, поставивши три каністри з дротами на стіл.

Його також звинувачують у отриманні інформації, яка може бути "прямо чи опосередковано корисною для ворога". ВВС повідомила, що його звинуватили в зборі розвідданих для Ірану.

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