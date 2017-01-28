Полиция квалифицировала обстрел дома экс-главы закарпатской милиции как умышленное повреждение имущества
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 января. УНН. По факту стрельбы по дому бывшего руководителя милиции Закарпатской области Василия Варцабы открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога или взрыва). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет. Об этом сообщил УНН спикер отдела коммуникации ГУ НП в Закарпатской области Владимир Павлюх.
"Вчера, 27 января, в 21:30 на номер "102" поступило сообщение от гражданки, что на улице Кошицкой произошел взрыв и горит дом. На место прибыла следственно-оперативная группа, руководство полиции области и города Ужгород. Там выяснили, что горит дом 62-летнего бывшего руководителя милиции Закарпатской области, а ныне пенсионера органов внутренних дел Василия Варцабы. Возгорание дома произошло в результате выстрела из гранатомета. Следователи на месте происшествия нашли тубус от ручного противотанкового гранатомета. Сейчас продолжаются следственные мероприятия по установлению лиц, которые могли быть причастны к данному преступлению. В области объявлен план "Сирена", - рассказал УНН В.Павлюх.
Известно, что в момент взрыва хозяева были дома. Вследствие чрезвычайного происшествия пострадавших нет.
Как сообщал УНН, по дому бывшего главы закарпатской милиции стреляли из гранатомета. Пожар, возникший в доме в результате обстрела, потушили.