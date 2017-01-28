Поліція кваліфікувала обстріл будинку екс-очільника закарпатської міліції як умисне пошкодження майна
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 січня. УНН. За фактом вибуху у будинок колишнього керівника міліції Закарпаття Василя Варцаби відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу або вибуху). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 15 років. Про це повідомив УНН речник відділу комунікації ГУ НП у Закарпатській області Володимир Павлюх.
“Учора, 27 січня, о 21.30 на номер 102 надійшло повідомлення від громадянки, що на вулиці Кошицькій стався вибух і горить будинок. На місце прибула слідчо-оперативна група, керівництво поліції області та міста Ужгород. Там з′ясували, що горить будинок 62-річного колишнього керівника міліції Закарпатської області, а нині пенсіонера органів внутрішніх справ Василя Варцаби. Загоряння будинку сталося внаслідок пострілу з гранатомету. Слідчі на місці події знайшли тубус від ручного протитанкового гранатомету. Наразі тривають слідчі заходи зі встановлення осіб, які могли бути причетні до даного злочину. В області оголошено план “Сирена”, — розповів УНН В.Павлюх.
Відомо, що на момент вибуху господарі будинку були вдома. Внаслідок надзвичайної події постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, у будинок колишнього очільника закарпатської міліції стріляли з гранатомета. Пожежу, яка виникла у будинку внаслідок обстрілу, загасили.