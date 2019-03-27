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Полиция открыла уголовное производство из-за обысков в Крыму

Киев • УНН

 • 11296 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с проведением российскими силовиками обысков в Крыму. Об этом журналисту УНН в следственном комитете Главного управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

Полиция открыла уголовное производство из-за обысков в Крыму

"Открытое уголовное производство по статье 162 части 2 Уголовного кодекса Украины, это нарушение неприкосновенности жилища. Санкция предусматривает 5 лет лишения свободы. Оно открыто с начала рабочего дня, как только стало известно в ходе мониторинга средств массовой информации о том, что проводят обыски в двух селах Симферопольского района оккупированной территории", - сообщили УНН.

В пресс-службе добавили, что пока известно о задержании во время обысков 16 крымских татар , которые доставлены в управление незаконно созданных правоохранительных органов.

"В случае длительного лишения свободы будет рассматриваться вопрос об открытии еще одного уголовного производства по статье 146 - незаконное лишение свободы граждан Украины. Сейчас мы держим это на контроле, как только станет известно, что их удерживают или они задержаны в соответствии их уголовно-процессуального законодательства, то мы будем принимать решение об открытии еще одного производства", - подчеркнули в полиции.

Как сообщал УНН, в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у фигурантов бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир".

Адвокатов, прибывших к месту совершения обысков у фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", оккупанты не допустили.

Также сообщалось, что задержанных после обысков крымских татар увезли в ФСБ.

Адвокат Эмиль Курбединов отмечал, что ФСБ в Крыму готовит "очередной симферопольскую центр "Хизб ут-Тахрир".



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