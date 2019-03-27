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Поліція відкрила кримінальне провадження через обшуки в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Національна поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з проведенням російськими силовиками обшуків в Криму. Про це журналісту УНН у слідчому комітеті Головного управління Нацполіції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Поліція відкрила кримінальне провадження через обшуки в Криму

"Відкрите кримінальне провадження за статтею 162 частиною 2 Кримінального кодексу України, це порушення недоторканості житла. Санкція передбачає 5 років позбавлення волі. Воно відкрите з початку робочого дня, як тільки стало відомо під час моніторингу засобів масової інформації про те, що проводять обшуки в двох селах Сімферопольського району на окупованій території", - повідомили УНН. 

У прес-службі додали, що наразі відомо про затримання під час обшуків 16 кримських татар, яких доставлено в управління незаконно створених правоохоронних органів.

"У випадку тривалого позбавлення волі буде розглядатися питання про відкриття ще одного кримінального провадження за статтею 146 – незаконне позбавлення волі громадян України. Зараз ми тримаємо це на контролі, як тільки стане відомо, що їх утримують чи вони затримані відповідно до їхнього кримінально-процесуального законодавства, то ми прийматимемо рішення про відкриття ще одного провадження", - підкреслили у поліції. 

Як повідомляв УНН, в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ проводять обшуки у фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Адвокатів, які прибули до місць вчинення обшуків у фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", окупанти не допустили.

Також повідомлялося, що затриманих після обшуків кримських татар відвезли в управління ФСБ.

Адвокат Еміль Курбедінов відзначав, що ФСБ в Криму готує "чергову сімферопольську осередок" Хізб ут-Тахрір".



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