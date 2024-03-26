Полиция Киевщины обнаружила рыбное браконьерство: ущерб государству более 64 000 гривен

На Киевщине полиция выявила случай рыбного браконьерства на сумму более 64 000 гривен. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

В рамках профилактических мероприятий по противодействию браконьерству, офицеры полиции Вышгородской и Пирновской общин Киевской области совместно с работниками водной полиции Вышгородского районного управления выявили факт незаконного вылова рыбы.

Злоумышленники использовали запрещенные орудия лова - сетки из лески. Во время операции правоохранители изъяли 37 экземпляров рыбы. Ущерб государству от этой деятельности оценили на более 64 000 гривен.

Полиция начала досудебное расследование по факту незаконного занятия рыбным, водным добывающим промыслом согласно части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины.

Добавим

Полиция Киевщины напоминает гражданам о нерестовом запрете на вылов водных биоресурсов и запрет на передвижение маломерных плавсредств на водоемах во время военного положения.

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