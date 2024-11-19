Полиция Грузии разогнала протестующих и снесла палаточный городок в Тбилиси
Киев • УНН
Грузинская полиция ликвидировала палаточный городок оппозиции возле Тбилисского университета после невыполнения ультиматума. Протесты возникли из-за несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов, где победила «Грузинская мечта».
Грузинская полиция разогнала акцию протеста и снесла палаточный городок оппозиции в Тбилиси. Об этом сообщает BBC News, передает УНН.
Детали
Операция по ликвидации палаточного городка протестующих, который появился в центре Тбилиси возле Тбилисского государственного университета, состоялась после того, как протестующие не выполнили ультиматум силовиков.
Палаточный городок был расположен в начале проспекта Чавчавадзе, недалеко от центра города, и возник после объявления официальных результатов парламентских выборов. В ответ на акцию протеста полиция подогнала водометы и потребовала от участников убрать палатки в течение 15 минут. По истечении этого срока силовики начали демонтаж палаточного городка.
Министерство внутренних дел Грузии заявило, что разгон акции был необходим из-за нарушения прав граждан на свободный проезд, поскольку протестующие заблокировали часть проспекта Чавчавадзе.
Протесты начались после официальных итогов выборов, по которым правящая партия «Грузинская мечта» получила абсолютное большинство мест в парламенте. Оппозиция, однако, не признает эти результаты, обвиняя правительство в фальсификациях и антидемократической политике.
Выборы не состоялись: президент Грузии сделала важное заявление18 нояб. 2024, 17:52 • 16589 просмотров