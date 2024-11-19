Полиция Грузии разогнала протестующих и снесла палаточный городок в Тбилиси

Грузинская полиция разогнала акцию протеста и снесла палаточный городок оппозиции в Тбилиси. Об этом сообщает BBC News, передает УНН.

Детали

Операция по ликвидации палаточного городка протестующих, который появился в центре Тбилиси возле Тбилисского государственного университета, состоялась после того, как протестующие не выполнили ультиматум силовиков.

Палаточный городок был расположен в начале проспекта Чавчавадзе, недалеко от центра города, и возник после объявления официальных результатов парламентских выборов. В ответ на акцию протеста полиция подогнала водометы и потребовала от участников убрать палатки в течение 15 минут. По истечении этого срока силовики начали демонтаж палаточного городка.

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что разгон акции был необходим из-за нарушения прав граждан на свободный проезд, поскольку протестующие заблокировали часть проспекта Чавчавадзе.

Протесты начались после официальных итогов выборов, по которым правящая партия «Грузинская мечта» получила абсолютное большинство мест в парламенте. Оппозиция, однако, не признает эти результаты, обвиняя правительство в фальсификациях и антидемократической политике.

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