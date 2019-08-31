Полиция Гонконга распылила слезоточивый газ в сторону протестующих

"Полиция Гонконга выпустила слезоточивый газ в сторону протестующих, игнорирующих запрет", - говорится в сообщении.

Так, 31 августа десятки тысяч протестующих за демократию проигнорировали запрет полиции на митинг в Гонконге и вышли на акцию.

Полиция установила дополнительные заграждения и "подтянула" два водомета к офису правительства Китая, развернула свои подразделения в разных местах.

Раньше 31 августа около 1000 человек прошли христианским маршем через центральный Гонконг. Религиозные собрания не требуют одобрения полиции.