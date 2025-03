Поліція у Гонконзі готується до можливих зіткнень

Хода не була дозволено поліцією, але протестувальники все одно вийшли на вулиці у 13-й вікенд поспіль.

В основному молоді учасники протесту у чорних сорочках "захопили" дороги і основні перехрестя в торгових районах під час маршу.

Поліція встановила додаткові загородження і "підтягнула" два водомети до офісу уряду Китаю, розгорнула свої підрозділи в різних місцях.

За даними AFP, десятки тисяч протестувальників за демократію ігнорують заборону поліції на мітинг в Гонконзі, через день після того, як були заарештовані кілька провідних активістів і законодавців.

Раніше 31 серпня близько 1000 осіб пройшли християнським маршем через центральний Гонконг. Релігійні збори не вимагають схвалення поліції.

VIDEO: Tens of thousands of pro-democracy protesters defy a police ban on rallying in Hong Kong , a day after several leading activists and lawmakers were arrested in a sweeping crackdown #hongkongprotests pic.twitter.com/pd5RUrqwo4

