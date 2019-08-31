Поліція у Гонконзі готується до можливих зіткнень

КИЇВ. 31 серпня. УНН. У суботу в центрі Гонконгу збирається і проводить ходу велика кількість демонстрантів, у той час як поліція готується до можливих зіткнень біля головного офісу уряду Китаю і в інших місцях напівавтономної території. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.