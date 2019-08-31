Поліція у Гонконзі готується до можливих зіткнень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У суботу в центрі Гонконгу збирається і проводить ходу велика кількість демонстрантів, у той час як поліція готується до можливих зіткнень біля головного офісу уряду Китаю і в інших місцях напівавтономної території. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
Хода не була дозволено поліцією, але протестувальники все одно вийшли на вулиці у 13-й вікенд поспіль.
В основному молоді учасники протесту у чорних сорочках "захопили" дороги і основні перехрестя в торгових районах під час маршу.
Поліція встановила додаткові загородження і "підтягнула" два водомети до офісу уряду Китаю, розгорнула свої підрозділи в різних місцях.
За даними AFP, десятки тисяч протестувальників за демократію ігнорують заборону поліції на мітинг в Гонконзі, через день після того, як були заарештовані кілька провідних активістів і законодавців.
Раніше 31 серпня близько 1000 осіб пройшли християнським маршем через центральний Гонконг. Релігійні збори не вимагають схвалення поліції.
VIDEO: Tens of thousands of pro-democracy protesters defy a police ban on rallying in Hong Kong , a day after several leading activists and lawmakers were arrested in a sweeping crackdown #hongkongprotests pic.twitter.com/pd5RUrqwo4- AFP news agency (@AFP) August 31, 2019