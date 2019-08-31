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Полиция в Гонконге готовится к возможным столкновениям

Полиция в Гонконге готовится к возможным столкновениям

Киев  •  УНН

 • 9961 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В субботу в центре Гонконга собирается и проводит шествие большое количество демонстрантов, в то время как полиция готовится к возможным столкновениям возле главного офиса правительства Китая и в других местах полуавтономной территории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Шествие не было разрешено полицией, но протестующие все равно вышли на улицы в 13-й уикенд подряд.

В основном молодые протестующие в черных рубашках "захватили" дороги и основные перекрестки в торговых районах во время марша.

Полиция установила дополнительные заграждения и "подтянула" два водомета к офису правительства Китая, развернула свои подразделения в различных местах.

По данным AFP, десятки тысяч протестующих за демократию игнорируют запрет полиции на митинг в Гонконге, спустя день после того, как были арестованы несколько ведущих активистов и законодателей.

Ранее 31 августа около 1000 человек прошли христианским маршем через центральный Гонконг. Религиозные собрания не требуют одобрения полиции.

VIDEO: Tens of thousands of pro-democracy protesters defy a police ban on rallying in Hong Kong, a day after several leading activists and lawmakers were arrested in a sweeping crackdown #hongkongprotests pic.twitter.com/pd5RUrqwo4

— AFP news agency (@AFP) August 31, 2019

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