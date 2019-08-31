Поліція Гонконгу розпилила сльозогінний газ у бік протестувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Поліція Гонконгу розпилила сльозогінний газ у бік протестувальників, які виходять на мітинги за демократію уже 13-і вихідні поспіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
"Поліція Гонконгу випустила сльозогінний газ у бік протестувальників, які ігнорують заборону", - йдеться у повідомленні.
Так, 31 серпня десятки тисяч протестувальників за демократію проігнорували заборону поліції на мітинг в Гонконзі і вийшли на акцію.
Поліція встановила додаткові загородження і "підтягнула" два водомети до офісу уряду Китаю, розгорнула свої підрозділи в різних місцях.
Раніше 31 серпня близько 1000 осіб пройшли християнським маршем через центральний Гонконг. Релігійні збори не вимагають схвалення поліції.