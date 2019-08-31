Сотни митингующих начали шествие в центре Гонконга
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Около 1000 человек присоединились к христианскому маршу через центральный Гонконг в субботу, 13-й уикенд протестов за демократию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Собравшись на спортивной площадке, они двинулись к методистской церкви, а затем - к штаб-квартире полиции. Участники марша поют гимны и выкрикивают лозунги продемократического движения, представители которого выходят на улицы Гонконга уже более двух месяцев.
Власти отклонили заявку другой группы на крупный марш, при этом готовились к ожидаемым несанкционированным демонстрациям. Они перекрыли улицы и закрыли метро возле офиса китайского правительства в Гонконге, примерно в 5 километрах к западу от религиозного марша.
"Сегодня на острове Гонконг ожидается публичное мероприятие, которое может стать причиной серьезных нарушений. Были разосланы текстовые сообщения, чтобы предупредить людей о необходимости заботиться о своей личной безопасности", - сказали в полиции.
В субботу отмечается пятая годовщина решения правящей Коммунистической партии Китая против полностью демократических выборов в Гонконге.
Религиозные собрания не требуют одобрения полиции. Участники религиозного марша были мирными и в основном старше, чем молодые протестующие, которые принимали участие в акциях этим летом.
Напомним, в ЕС заявили, что обеспокоены из-за ситуации в Гонконге.