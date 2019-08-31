Сотні мітингувальників почали ходу у центрі Гонконгу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Близько 1000 людей приєдналися до християнського маршу через центральний Гонконг в суботу, 13-й вікенд протестів за демократію. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
Зібравшись на спортивному майданчику, вони рушили до методистської церкви, а потім - до штаб-квартири поліції. Учасники маршу співають гімни і викрикують гасла продемократичного руху, представники якого виходять на вулиці Гонконгу вже понад два місяці.
Влада відхилила заявку іншої групи на великий марш, при цьому готувалася до очікуваних несанкціонованих демонстрацій. Представники влади перекрили вулиці і закрили метро біля офісу китайського уряду у Гонконгу, приблизно за 5 кілометрів на захід від релігійного маршу.
"Сьогодні на острові Гонконг очікується публічний захід, який може стати причиною серйозних порушень. Були розіслані текстові повідомлення, щоб попередити людей про необхідність піклуватися про свою особисту безпеку", - сказали в поліції.
У суботу відзначається п'ята річниця рішення правлячої Комуністичної партії Китаю проти повністю демократичних виборів в Гонконзі.
Релігійні збори не вимагають схвалення поліції. Учасники релігійного маршу були мирними і в основному старше, ніж молоді учасники протесту, які брали участь в акціях цього літа.
Нагадаємо, у ЄС заявили, що стурбовані через ситуацію в Гонконзі.