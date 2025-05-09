Полиция ФРГ остановила eXch, платформу отмывания криптовалютных денег: конфисковано 34 миллиона евро

Веб-сайт eXch.cx и другие интернет-адреса позволяли пользователям обменивать криптовалюты на другие криптовалюты. Пользователям намеренно рекламировали, что платформа "не принимает никаких мер против отмывания денег".

Передает УНН со ссылкой на Stern.

Детали

В Германии вывели из строя сервис криптообмена eXch, а также изъяли криптовалюты общей стоимостью 34 миллиона евро. Это третье по величине изъятие криптоактивов в истории федерального управления криминальной полиции Германии, сообщили прокуроры Франкфурта в своем заявлении в пятницу. К операции также были привлечены нидерландские чиновники. Замороженные активы включали Bitcoin, Ether, Litecoin и Dash.

Платформа использовала домен eXch.cx и различные другие адреса, позволявшие пользователям обменивать различные криптовалюты. Интересно, что ранее платформа была доступна как через обычный интернет, так и через даркнет. Вообще сервис существовал с 2014 года и был расположен в ФРГ. С момента запуска было переведено криптоактивы на сумму примерно 1,9 миллиарда долларов.

Сначала операторы объявили, что прекратят предоставление услуг 1 мая, и это произошло вскоре. Власти предусмотрели это, изъяв имущество 30 апреля.

Прокуроры подозревают, что часть 1,5 миллиарда долларов, похищенных с криптобиржи Bybit, которая была взломана 21 февраля, могла быть обменена через eXch.

Сейчас операторов eXch подозревают в отмывании денег по коммерческим причинам и управлении преступной торговой платформой в Интернете.

Напомним

Криптобиржу ByBit атаковали хакеры, выведя 1,4 млрд долларов в ETH на четыре адреса Ethereum. Генеральный директор Бен Чжоу подтвердил инцидент, объяснив, что атака была осуществлена через вредоносный код в смарт-контракте.

Северокорейские хакеры конвертировали сотни миллионов после взлома ByBit на $1,5 млрд