Поліція ФРН зупинила eXch, платформу відмивання криптовалютних грошей: конфісковано 34 мільйони євро

Веб-сайт eXch.cx та інші інтернет-адреси дозволяли користувачам обмінювати криптовалюти на інші криптовалюти. Користувачам навмисно рекламували, що платформа "не вживає жодних заходів проти відмивання грошей".

Передає УНН із посиланням на Stern.

Деталі

У Німеччині вивели з ладу сервіс криптообміну eXch, а також вилучили криптовалюти загальною вартістю 34 мільйони євро. Це третє за величиною вилучення криптоактивів в історії федерального управління кримінальної поліції Німеччини, повідомили прокурори Франкфурта у своїй заяві в п'ятницю. До операції також були залучені нідерландські чиновники. Заморожені активи включали Bitcoin, Ether, Litecoin та Dash.

Платформа використовувала домен eXch.cx та різні інші адреси, що дозволяли користувачам обмінювати різні криптовалюти. Цікаво, що раніше платформа була доступна як через звичайний інтернет, так і через даркнет. Взагалі сервіс існував з 2014 року і був розташований у ФРН. З моменту запуску було переведено криптоактиви на суму приблизно 1,9 мільярда доларів.

Спочатку оператори оголосили, що припинять надання послуг 1 травня, і це сталося незабаром. Влада передбачила це, вилучивши майно 30 квітня.

Прокурори підозрюють, що частина 1,5 мільярда доларів, викрадених з криптобіржі Bybit, яку було зламано 21 лютого, могла бути обміняна через eXch.

Наразі операторів eXch підозрюють у відмиванні грошей з комерційних причин та управлінні злочинною торговою платформою в Інтернеті.

Нагадаємо

Криптобіржу ByBit атакували хакери, вивівши 1,4 млрд доларів в ETH на чотири адреси Ethereum. Генеральний директор Бен Чжоу підтвердив інцидент, пояснивши, що атака була здійснена через шкідливий код у смарт-контракті.

Північнокорейські хакери конвертували сотні мільйонів після зламу ByBit на $1,5 млрд