Північнокорейські хакери конвертували сотні мільйонів після зламу ByBit на $1,5 млрд

Хакери, які, імовірно, працюють на північнокорейський режим, успішно конвертували не менше 300 млн доларів з рекордних 1,5 млрд доларів криптовалюти в кошти, що не можна повернути, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Зловмисники, відомі як Lazarus Group, заволоділи величезною кількістю цифрових токенів під час зламу криптобіржі ByBit два тижні тому.

Відтоді це була гра в кішки-мишки, щоб відстежити та заблокувати хакерам успішне перетворення криптовалюти на придатну готівку.

Експерти кажуть, що сумно відома команда хакерів працює майже 24 години на добу, потенційно спрямовуючи гроші на військові розробки режиму.

"Кожна хвилина має значення для хакерів, які намагаються заплутати сліди грошей, і вони надзвичайно досвідчені у тому, що вони роблять", - сказав доктор Том Робінсон, співзасновник крипторозслідувачів Elliptic.

За словами доктора Робінсона, серед усіх злочинців, пов’язаних із криптовалютою, Північна Корея найкраще справляється з відмиванням криптовалюти.

"Я уявляю, що у них є ціла кімната людей, які роблять це за допомогою автоматизованих інструментів і багаторічного досвіду. Ми також бачимо з їхньої діяльності, що вони роблять лише кілька годин перерви щодня, можливо, працюючи позмінно, щоб перетворити криптовалюту на готівку", - зазначив він.

Аналіз Elliptic співпадає з ByBit, який каже, що 20% коштів зараз "пішли у тінь", тобто навряд чи їх можна буде відновити.

Доповнення

21 лютого злочинці зламали одного з постачальників ByBit, щоб таємно змінити адресу цифрового гаманця, на який надсилалися 401 000 криптовалют Ethereum.

ByBit думав, що переказує кошти на власний цифровий гаманець, але натомість відправив їх хакерам.

США та їхні союзники звинувачують північнокорейців у здійсненні десятків хакерських атак за останні роки для фінансування військових і ядерних розробок режиму.