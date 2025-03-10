Северокорейские хакеры конвертировали сотни миллионов после взлома ByBit на $1,5 млрд

Хакеры, которые, вероятно, работают на северокорейский режим, успешно конвертировали не менее 300 миллионов долларов из рекордных 1,5 миллиарда долларов криптовалюты в средства, которые нельзя вернуть, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Злоумышленники, известные как Lazarus Group, завладели огромным количеством цифровых токенов во время взлома криптобиржи ByBit две недели назад.

С тех пор это была игра в кошки-мышки, чтобы отследить и заблокировать хакерам успешное преобразование криптовалюты в пригодную наличность.

Эксперты говорят, что печально известная команда хакеров работает почти 24 часа в сутки, потенциально направляя деньги на военные разработки режима.

"Каждая минута имеет значение для хакеров, которые пытаются запутать следы денег, и они чрезвычайно опытны в том, что делают", - сказал доктор Том Робинсон, соучредитель крипторасследователей Elliptic.

По словам доктора Робинсона, среди всех преступников, связанных с криптовалютой, Северная Корея лучше всего справляется с отмыванием криптовалюты.

"Я представляю, что у них есть целая комната людей, которые делают это с помощью автоматизированных инструментов и многолетнего опыта. Мы также видим из их деятельности, что они делают лишь несколько часов перерыва каждый день, возможно, работая посменно, чтобы преобразовать криптовалюту в наличные", - отметил он.

Анализ Elliptic совпадает с ByBit, который говорит, что 20% средств сейчас "ушли в тень", то есть вряд ли их можно будет восстановить.

Дополнение

21 февраля преступники взломали одного из поставщиков ByBit, чтобы тайно изменить адрес цифрового кошелька, на который отправлялись 401 000 криптовалюты Ethereum.

ByBit думал, что переводит средства на собственный цифровой кошелек, но вместо этого отправил их хакерам.

США и их союзники обвиняют северокорейцев в осуществлении десятков хакерских атак за последние годы для финансирования военных и ядерных разработок режима.