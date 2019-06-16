Полиция будет расследовать взрыв в центре Киева

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.



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Как сообщал УНН, в Шевченковском районе города Киева ночью произошел взрыв. Предварительно - взорвался газ.