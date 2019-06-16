Поліція буде розслідувати вибух у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. За фактом вибуху у Шевченківському районі столиці розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
"За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.
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Як повідомляв УНН, У Шевченківському районі міста Києва вночі стався вибух. Попередньо - вибухнув газ.