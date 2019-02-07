Полиция Берлина эвакуировала людей из торгового центра из-за подозрительной сумки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сотрудники правоохранительных органов Германии эвакуировали в четверг людей из торгового центра в берлинском районе Нойкельн из-за подозрительной сумки. Об этом сообщила столичная полиция в Twitter, передает УНН.
“Неизвестный положил подозрительную сумку и ушел”, — отметили в правоохранительных органах. Полиция оцепила торговый центр, перекрыла несколько улиц. На место чрезвычайного происшествия выехали криминалисты.
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Как сообщал УНН, во Львове аноним сообщил о заминировании ресторана в центре города, во время проверки из него эвакуировали 45 человек.