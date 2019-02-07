Поліція Берліна евакуювала людей з торгового центру через підозрілу сумку

“Невідомий поклав підозрілу сумку і пішов”, — відзначили в правоохоронних органах. Поліція оточила торговий центр, перекрила кілька вулиць. На місце надзвичайної події виїхали криміналісти.

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Як повідомляв УНН, у Львові анонім повідомив про замінування ресторану у центрі міста, під час перевірки з нього евакуювали 45 людей.