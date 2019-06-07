Полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Федеральная полиция Австралии (ФПА) изъяла крупнейшую в истории страны партию наркотиков в порту Мельбурна. Как сообщается на официальном сайте правоохранителей в пятницу, общая стоимость изъятой партии около 850 млн долларов США, информирует УНН.
"В ходе совместной операции австралийской пограничной и ФПА была обнаружена и изъята крупнейшая в истории страны партия наркотиков. Вакуумные пакеты наркотическими веществами были спрятаны в стереодинамиках, которые прибыли (в Мельбурн) из Таиланда. В целом мы нашли 1,6 т метамфетамина и 37 кг героина. Оценочная стоимость изъятой партии составляет около 1,215 млрд австралийских долларов (848,4 млн долларов США)", - говорится в сообщении полиции.
По словам исполняющего обязанности командира регионального отделения ФПА в штате Виктория Питера Боделе, в ходе изъятия партии никто не был арестован и выявить владельца наркотиков пока не удалось. Национальная пограничная служба и федеральная полиция начала расследование инцидента.
Как сообщал УНН, правоохранители блокировали изготовление и сбыт крупных партий наркотиков, а также изъяли запрещенных веществ почти 13 млн грн в Запорожье.