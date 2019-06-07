Поліція Австралії вилучила найбільшу в історії країни партію наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Федеральна поліція Австралії (ФПА) вилучила найбільшу в історії країни партію наркотиків в порту Мельбурна. Як повідомляється на офіційному сайті правоохоронців в п'ятницю, загальна вартість вилученої партії близько 850 млн доларів США, інформує УНН.
"У ході спільної операції австралійської прикордонної і ФПА була виявлена і вилучена найбільша в історії країни партія наркотиків. Вакуумні пакети наркотичними речовинами були заховані в стереодинамиках, які прибули (в Мельбурн) з Таїланду. В цілому ми знайшли 1,6 т метамфетаміну та 37 кг героїну. Оціночна вартість вилученої партії становить близько 1,215 млрд австралійських доларів (848,4 млн доларів США)", - зазначено в повідомленні поліції.
За словами виконуючого обов'язки командира регіонального відділення ФПА в штаті Вікторія Пітера Боделе, в ході вилучення партії ніхто не був заарештований і виявити власника наркотиків поки не вдалося. Національна прикордонна служба і федеральна поліція почала розслідування інциденту.
Як повідомляв УНН, правоохоронці блокували виготовлення та збут великих партій наркотиків, а також вилучили заборонених речовин на майже 13 млн грн на Запоріжжі.