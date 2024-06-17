В Осло полиция задержала двух подозреваемых после нападения с ножом на 40-летнего мужчину, который получил незначительные ранения.
В Осло полиция задержала двух человек за нападение на 40-летнего мужчину. Пострадавший получил легкие телесные повреждения. Об этом сообщает VG, передает УНН.
Детали
В воскресенье вечером в Осло (Норвегия) полиция задержала двух человек подозреваемых в нападении на 40-летнего мужчину с применением холодного оружия.
После нападения потерпевший с легкими телесными повреждениями лично обратился в полицию.
Во время поисковой операции один из подозреваемых попытался скрыться, однако его удалось задержать. По словам потерпевшего, нападавшие использовали нож, что подтверждено полицией на основе данных СМИ.
В ночь на воскресенье полиция обнаружила оружие в автомобиле второго подозреваемого. Полиция сейчас расследует инцидент, мотивы нападения остаются неизвестными.
Ножевое нападение в Осло: есть один раненый, двое подозреваемых задержаны15 июня 2024, 20:32 • 23561 просмотр