В Осло ранен один человек во время нападения с ножом. Полиция задержала двух молодых людей. Об этом сообщает Полиция Осло в X, передает УНН.

Детали

Сегодня в Осло произошло нападение с ножом, в результате которого один человек получил ранения. Полиция задержала двух молодых людей, которые подозреваются в совершении преступления.

У нас есть несколько патрулей возле Sentrum Scene в связи с ранением. Патрульные оперативно прибыли на место и задержали двух человек. Пострадавший каретой скорой помощи доставлен в больницу - Полиция Осло.

Добавим

Этот инцидент стал третьим случаем насилия с использованием холодного оружия за последние двое суток. Вчера в Осло также были зарегистрированы два случая ранений ножом, что вызвало серьезное беспокойство у правоохранительных органов.

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