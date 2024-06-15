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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7050 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Ножовий напад в Осло: є один поранений, двоє підозрюваних затримані

Київ • УНН

 • 25823 перегляди

Двоє молодих людей були затримані поліцією в Осло після того, як одна людина була поранена в результаті нападу з ножем - це вже третій подібний інцидент із застосуванням ножів у місті за останні два дні.

Ножовий напад в Осло: є один поранений, двоє підозрюваних затримані

В Осло поранено одну людину під час нападу з ножем. Поліція затримала двох молодих людей. Про це повідомляє Поліція Осло у X, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в Осло стався напад з ножем, у результаті якого одна людина отримала поранення. Поліція затримала двох молодих людей, які підозрюються у скоєнні злочину.

У нас є кілька патрулів біля Sentrum Scene у зв’язку з пораненням. Патрульні оперативно прибули на місце і затримали двох осіб. Потерпілого каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні

- Поліція Осло.

Додамо

Цей інцидент став третім випадком насильства з використанням холодної зброї за останні дві доби. Вчора в Осло також були зареєстровані два випадки поранень ножем, що викликало серйозне занепокоєння у правоохоронних органів.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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