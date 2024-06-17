Поліція заарештувала двох людей за напад з ножем на чоловіка в Осло
Київ • УНН
В Осло поліція затримала двох підозрюваних після нападу з ножем на 40-річного чоловіка, який отримав незначні поранення.
У Осло поліція затримала двох людей за напад на 40-річного чоловіка. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Про це повідомляє VG, передає УНН.
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У неділю ввечері в Осло (Норвегія) поліція затримала двох осіб підозрюваних у нападі на 40-річного чоловіка із застосуванням холодної зброї.
Після нападу потерпілий з легкими тілесними ушкодженнями особисто звернувся до поліції.
Під час пошукової операції один із підозрюваних спробував втекти, проте його вдалося затримати. За словами потерпілого, нападники використовували ніж, що підтверджено поліцією на основі даних ЗМІ.
У ніч на неділю поліція виявила зброю в автомобілі другого підозрюваного. Поліція наразі розслідує інцидент, мотиви нападу залишаються невідомими.
Ножовий напад в Осло: є один поранений, двоє підозрюваних затримані15.06.24, 23:32 • 25823 перегляди