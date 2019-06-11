Полицейские снова попали в ДТП

Во время аварии транспортные средства получили механические повреждения, травмированных нет.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 10 июня.

Экипаж сектора реагирования патрульной полиции Сторожинецкого отдела полиции получил сообщение о правонарушении.



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Когда полицейские выехали на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander на перекресток улиц Шевченко и Черновицкой с включенными световыми и звуковыми сигналами, водитель автомобиля BMW не предоставил преимущества в движении, в результате чего произошло столкновение.



Как сообщал УНН, в Сумах сообщено о подозрении полицейскому, из-за которого в ДТП пострадали 8 человек .



