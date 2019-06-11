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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полицейские снова попали в ДТП

Киев • УНН

 • 9555 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Сторожинце легковушка столкнулась с полицейским автомобилем. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Полицейские снова попали в ДТП

Во время аварии транспортные средства получили механические повреждения, травмированных нет.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 10 июня.

Экипаж сектора реагирования патрульной полиции Сторожинецкого отдела полиции получил сообщение о правонарушении.

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Когда полицейские выехали на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander на перекресток улиц Шевченко и Черновицкой с включенными световыми и звуковыми сигналами, водитель автомобиля BMW не предоставил преимущества в движении, в результате чего произошло столкновение.

Как сообщал УНН, в Сумах сообщено о подозрении полицейскому, из-за которого в ДТП пострадали 8 человек .

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