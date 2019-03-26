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ДБР розслідує ДТП за участі патрульного авто, де постраждали двоє поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, розслідують ДТП за участі автомобіля патрульної поліції, внаслідок якої постраждали двоє поліцейських. Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає УНН.

ДБР розслідує ДТП за участі патрульного авто, де постраждали двоє поліцейських

За попередніми даними, 26 березня у м. Києві, близько 5 години ранку, інспектор Управління патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем Toyota Prius, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій патрульного автомобіля отримав забій грудної клітини, а пасажирка – інспектор Управління патрульної поліції – госпіталізована з переломом стегна правої ноги.

Слідчі ДБР проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Як повідомляв УНН, у Києві патрульний автомобіль в'їхав у стовп електроопори, внаслідок чого постраждали обидва патрульних.

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