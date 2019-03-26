ДБР розслідує ДТП за участі патрульного авто, де постраждали двоє поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, розслідують ДТП за участі автомобіля патрульної поліції, внаслідок якої постраждали двоє поліцейських. Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає УНН.
За попередніми даними, 26 березня у м. Києві, близько 5 години ранку, інспектор Управління патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем Toyota Prius, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій патрульного автомобіля отримав забій грудної клітини, а пасажирка – інспектор Управління патрульної поліції – госпіталізована з переломом стегна правої ноги.
Слідчі ДБР проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).
Як повідомляв УНН, у Києві патрульний автомобіль в'їхав у стовп електроопори, внаслідок чого постраждали обидва патрульних.