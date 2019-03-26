ГБР расследует ДТП с участием патрульного авто, где пострадали двое полицейских

По предварительным данным, 26 марта в г. Киеве, около 5:00 утра, инспектор Управления патрульной полиции, управляя служебным автомобилем Toyota Prius, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой.



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель патрульного автомобиля получил ушиб грудной клетки, а пассажирка - инспектор Управления патрульной полиции - госпитализирована с переломом бедра правой ноги.



Следователи ГБР проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждения средней тяжести).

Как сообщал УНН, в Киеве патрульный автомобиль въехал в столб электроопоры, в результате чего пострадали оба патрульных.