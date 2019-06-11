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Поліцейські знову потрапили в ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. У Сторожинці легковик зіткнувся з поліцейським автомобілем. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.

Поліцейські знову потрапили в ДТП

Під час аварії транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, травмованих немає.

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 10-го червня.

Екіпаж сектору реагування патрульної поліції Сторожинецького відділу поліції отримав повідомлення про правопорушення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДБР розслідує ДТП за участі патрульного авто, де постраждали двоє поліцейських

Коли поліцейські виїхали на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander на перехрестя вулиць Шевченка та Чернівецької з увімкненими світловими та звуковими сигналами, водій автомобіля BMW не надав переваги в русі, внаслідок чого відбулося зіткнення.

Як повідомляв УНН, у Сумах повідомлено про підозру поліцейському, через якого у ДТП постраждали 8 осіб

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