Полицейский, попавший в скандал в столичном ресторане "Гудвайн", уволен

Из Департамента стратегических расследований Национальной полиции уволили работника Виталия Манасяна через несколько часов после скандала в столичном ресторане "Гудвайн". Об этом УНН сообщили в Нацполиции

Детали

О скандале с участием полицейского, - работника департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Виталия Манасяна, - написал в Facebook председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей, предприниматель Максим Шкиль.

Он рассказывал, что полицейский занял забронированный столик в ресторане "Гудвайн" и отказался его оставлять после замечания, при этом повел себя грубо с работницами заведения.

По словам Шкиля, он предварительно забронировал стол для завтрака, а когда пришел, то администраторы заведения сообщили, что его уже занял какой-то человек - это был Виталий Манасян. Разговор между мужчинами закончился угрозами в сторону бизнесмена, но потом Манасян все же ушел из заведения.

Работник полиции, который ездит на Ауди RS 6, завтракает в Гудвайне и очерчивает перспективу нашего будущего, а для тех кто не сразу разделяет его убеждения, объясняет более "литературным украинским языком" с русским диалектом - резюмировал предприниматель.

Как подтвердил УНН, после огласки, руководство Нацполиции приняло решение об увольнении Манасяна с должности.

Работники ведомства изучили сообщение в соцсетях, пообщались с администрацией заведения и свидетелями, после чего согласовали с главой Нацполиции Иваном Выговским увольнение оперуполномоченного.

Спасибо руководству Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины за быструю реакцию, которая свидетельствует о том, что такое поведение недопустимо - отреагировал Шкиль.

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