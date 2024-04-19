"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

На днях украинка Ольга Подусова заявила, что она и дети, которыми она занимается, стали жертвами насилия со стороны работников вьетнамской школы, которая ранее приняла детей на обучение на время войны в Украине. Об инциденте она сообщила на своей странице в Facebook. Сейчас эта страница уже закрыта, но информация, которую обнародовала Ольга привлекла наше внимание. УНН решил разобраться, что же произошло, какова позиция сторон конфликта и известно ли о ситуации украинским дипломатам.

Избиение детей

Инцидент, о котором в своем посте сообщила Ольга, произошел 17 апреля в городе Хошимин. По словам женщины, она хотела обсудить продление визы, действие которой завершается 16 мая, с директором школы "APU International School". Дети находятся в этой школе с ноября 2022 года. Речь в целом идет о 15 детях, среди которых один мальчик с аутизмом.

"Директор школы мистер Три Тран ударил меня по руке и толкнул. Он начал кричать, что я его преследую. Несколько моих детей увидели это и подбежали к директору с криками, чтобы они отпустили меня, другие же снимали это на телефон. Главный врач Бинь Чан крикнула на охрану: "Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!" Охрана схватила меня и семерых детей за ноги и живот, толкнула и выбросила за дверь школы APU", - написала Ольга на своей странице в Facebook.

Далее, по ее словам, дети продолжили съемку, после чего охрана взбесилась и начала бегать за детьми по двору. Далее, по описанию Ольги, развернулась настоящая драма, в которой дети стали жертвами избиения со стороны сотрудников школы.

"Настя ударилась головой и все же продолжала прятать телефон с видео, но три мужчины начали бить девушку ногами, а потом сели на нее сверху - все трое выбивали из ее рук телефон", - пишет она.

16-летняя Анастасия, у которой, по словам Ольги, эпилепсия, потеряла сознание от избиения. Также охранники ударили 14-летнюю Кристину тростью от зонта по голове, в результате чего она тоже потеряла сознание. Во время инцидента, как пишет Подусова, от действий охранников пострадали и другие дети, которые находились с ней.

"Настя 2 часа пролежала на дороге возле ворот на территории школы. Полиция вызвала скорую, но школа не выпустила карету скорой с территории школы. Ребенок пролежал под воротами до ночи", - пишет Ольга.

По словам Ольги, школа открыла ворота для скорой, только после того, как она позвонила жене украинского посла. Далее Ольга самостоятельно повезла травмированных детей в госпиталь на такси.

Ольга разместила фото и видео с детьми - мы не публикуем их по этическим соображениям.

По словам опекунки, администрация школы для того, чтобы снять с себя ответственность и защититься, позвонила украинскому послу во Вьетнаме - Александру Гаману и оболгала ее.

"Гаман Александр на все мои доказательства, относительно избиения детей и антисанитарии, отвечал что раньше меня это устраивало. А потом начал мне угрожать и встал на сторону школы", - написала Ольга.

По ее словам, Гаман сказал ей, чтобы она "не рыпалась", ведь тогда у нее заберут детей, лишат опеки и обвинят в хищении государственных средств.

Впоследствии, по словам Ольги, ее и детей вообще перестали выпускать с территории школы.

"Нас не отпускали, сегодня отпустили за порошком. У нас забрали 3 телефона, на одном из которых было приложение банка, я фактически без денег, я покупаю по штрихкоду. Никто нам не говорит причину, почему нас не отпускают, никто с нами не говорит. Мы подходим к воротам, а там замок", - говорит она в комментарии УНН.

Также Ольга Подусова рассказала, что такие инциденты уже происходили с ней и детьми и раньше.

"Раньше уже были подобные ситуации, били меня и детей, мне даже пришлось сделать операцию из-за этого. Это произошло прошлой весной, но я терпела ради детей", - говорит она.

Ольга рассказывает, что в общежитии, где она проживает вместе с детьми, полная антисанитария, плесень, проблемы с водоснабжением и с пожарной безопасностью.

"На детскую кровать льется вода, они просыпаются полностью мокрые, после чего у них начинается сильный кашель и это неоднократно фиксировалось школьной медсестрой", - пишет она.

На жалобы Ольги директор отвечал, что они живут на 4 этаже и отремонтировать трубы будет очень трудно, поэтому стоит терпеть.

Также украинка пожаловалась, что все финансовые расходы она взяла на себя: мобильные телефоны, велосипеды, школьная форма и многое другое.

"Я 14 лет с этими детьми, что я с них зарабатываю? Я не детский дом семейного типа, у меня нет зарплаты, нет стажа. У нас все деньги уходят на лекарства", - жалуется она.

Ольга говорит, что сейчас они ожидают решения консула, ведь покинуть Вьетнам они не имеют возможности, потому что элементарно нет денег.

Интересно, что за месяц до инцидента Подусова дала интервью, в котором отмечала, что во Вьетнаме к ним относятся прекрасно.

"Несмотря на то, что мы в такой далекой и незнакомой для большинства украинцев стране, нам здесь комфортно. Вьетнамцы очень вежливые и доброжелательные люди, они прекрасно относятся к детям. Я не знаю вьетнамского языка, но не чувствую себя здесь чужой" - сказала она в интервью.

Позиция школы

"APU International School" - это международная частная школа, обучение там происходит по американской программе, среди преподавателей есть и американцы, и вьетнамцы, а владельцы являются вьетнамцами.

"На сегодняшний день Международная школа APU частно субсидировала более 461 000 долларов США для 15 украинских детей и их опекунки госпожи Ольги Подусовой. С понедельника по пятницу дети посещают школу с 07:30 до 15:30. Также им бесплатно выдают школьную форму и книги. Предусмотрено трехразовое полноценное питание (завтрак, обед и ужин) - кроме субботы и воскресенья, когда школьная столовая закрыта. В это время еда заказывается специально для детей. Уровень образовательных услуг, включая проживание и питание, равен, если не выше, чем у студентов из Вьетнама, Кореи и Соединенных Штатов Америки", - сообщили в школе.

По словам администрации заведения, школа добровольно открыла свои двери и предложила поддержку 14 детям, "лишенным родительской опеки", и 1 ребенку с аутизмом (вместе с его опекуном), включая стипендии для оплаты обучения, проживания и питания для каждого ребенка, в среднем 1,800 долларов США за ребенка в месяц.

Дети находятся в учреждении с ноября 2022 года.

В распоряжении УНН есть письмо, которое администрация школы направила на посла Украины во Вьетнаме.

В этом письме администрация, в частности, комментирует ситуацию с избиением: "Г-жа Ольга Подусова использовала тактику запугивания, чтобы заставить школу продолжать спонсировать ее визу во Вьетнам, и она отправила сообщение председателю с требованием 800 долларов США в месяц за то, чтобы она арендовала виллу на берегу моря. Причина, по которой она подала эту просьбу, заключается в том, что общежитие, предоставленное школой, ей не нравится. Весь день 16 апреля 2024 года, г-жа Подусова ходила по коридорам направляя свой телефон с камерой на сотрудников, требуя, чтобы школа поддержала продление ее визы во Вьетнам. Г-жа Подусова посещала отдел кадров не менее 6 раз и начала снимать на видео одного из сотрудников отдела кадров, г-жу Нхут Тхи Нгуен, затем прошла через коридор и ворвалась в офис г-жи Ань-Ни Нвин (Главный офис управления рисками), чтобы поспорить с другим сотрудником исполнительного штаба, который проводил конференцию с г-жой Нвин. Когда г-жа Нвин спокойно и доброжелательно попросила ее уйти из кабинета, если у нее не будет назначенной встречи, г-жа Подусова сделала то, что она просила. Тем не менее, через четыре часа г-жа Подусова начала присылать нежелательные текстовые сообщения на номер г-жи Нвин, утверждая, что она повысила голос и что г-жа нуждается в "образовании".

Школа предоставила свое видео

Представители APU International School в письме также рассказали, что Ольга оставляла детей без присмотра, применяла к ним физическое насилие и эксплуатировала. Они приводят несколько ситуаций:

Сентябрь 2023: примерно через год после их приезда учителя начальной школы начали замечать признаки физического насилия над одним из детей. Следы жестокого обращения не были единичным случаем и были замечены не одним педагогом. Когда детей пытались расспросить, то они отказывались говорить.

С ноября 2023 года по апрель 2024 года: по крайней мере 4 раза Ольга Подусова оставляла детей без присмотра вечером - с 21:00 до глубокой полуночи.



С ноября 2023 года по апрель 2024 года: Ольга Подусова отводила несовершеннолетних детей в местный российский бар после школьных часов и заставляла их "работать" в баре с 16:30 до 22:00. Это привело к тому, что на следующий день дети засыпали во время урока. Кроме того, эти дети добирались до российского бара на велосипедах по большой автомагистрали, где не было велосипедных дорожек. Как уточняют администраторы школы - "Это невероятно опасно, учитывая количество 18-колесных грузовиков и двухэтажных туристических автобусов, которые проехали по указанному шоссе. Однако, отвечая на вопрос, госпожа Подусова небрежно оправдывала свою опасность для детей и называла "стажировкой" походы несовершеннолетних детей в заведение, где подают алкоголь".

В школе говорят, что из-за таких случаев начали строго придерживаться комендантского часа - ровно в 21:00. Это, как говорится в письме, возмутило Ольгу, она требовала "свободное" время, чтобы иметь возможность оставить детей без присмотра.

"Она часто посещает уроки танцев и ночные клубы. Когда она не могла наслаждаться еженедельными танцевальными клубными эскападами, г-жа Подусова ссылалась на "психическое расстройство", потому что она "заперта" в "тюрьме". Когда охранники школы стояли на своем и не позволили г-же Подусовой вернуться в школу после 21:00, она воскликнула "изнасилование". Однажды, когда она вернулась только после 01:00 ночи и ее не пустили в школу, она заставила своих детей выйти и спала с ними на тротуаре до 4:00 утра", - рассказали в APU International School.

Что говорят сторонние наблюдатели и украинская диаспора

В социальных сетях ситуацию активно обсуждают. Оказывается Ольга и ее дети уже привлекали к себе внимание.

"Оля в своем фейсбуке мягко выманивала деньги у подписчиков, не раскрывая реальной картины и рассказывая, что им вдруг стало плохо в школе, в которой они провели 17 месяцев. Но если вы думаете, что конфликт такой первый и виной тому языковой барьер, то в Польше случилась практически такая же история. Там Оля тоже в начале войны обратила на себя и свое неадекватное вымогательское поведение внимание польских опекунских служб и там тоже встал вопрос о лишении ее опекунских прав", - пишет подписчик Ольги.

Кроме того, известно об Ольге и украинской диаспоре во Вьетнаме.

"В Дананге есть большое сообщество украинцев. Мы предлагали помощь - приехать, разобраться, переводчика и т.д.. Она блокирует нас и удаляет комментарии. Ей не нужна помощь, о которой она отмечает, ей только нужно чтобы кто-то ей собрал деньги, непонятно зачем и непонятно, откуда взялась сумма 25.000$" - пишут в комментариях.

Один из представителей украинской диаспоры предложил Ольге бесплатные услуги переводчика для урегулирования конфликта, ведь она не понимает английского, но она проигнорировала помощь.

Также в комментарии мы нашли человека, который якобы непосредственно участвовал в коммуникации Ольги со школой и посольством.

"Я занималась помощью в коммуникации между школой и Ольгой, школой и посольством Украины, перевозчиками на начальном этапе. Было указано, что школа предоставляет обучение, перелет, проживание на территории школы, питание, школьную форму и учебники для детей на период обучения в школе. Я лично уточняла у Ольги финансовую ситуацию для обеспечения своих и детских потребностей, но этот вопрос был воспринят агрессивно", - написала под постом Ольги Ирина Шевчук.

В конце концов, впоследствии все негативные комментарии были удалены. На вопрос УНН, почему Ольга удалила комментарии, она ответила так: "О том, что я блокирую некоторых людей. Во-первых, я не знаю кто они, во-вторых, очень много пишут, а потом оказывается, что это люди от школы, поэтому я осторожно отношусь к этой ситуации и никому не доверяю".

Как реагирует посольство Украины

Для того, чтобы иметь полную картину ситуации УНН обратился к послу Украины в Социалистической Республике Вьетнам Александру Гаману.

"Мы получили сообщение от школы, потому что произошел конфликт по инициативе Ольги Подусовой. Обращения от Ольги непосредственно к нам не было, относительно этой ситуации. Уже потом я пытался с ней поговорить и каким-то образом урегулировать то, что произошло", - сказал Гаман УНН, комментируя избиение, которое произошло 17 апреля.

Он добавил, что к Ольге уже прибыл консул и они пытаются решить ситуацию.

По его словам, во время общения с Ольгой, она ни разу не сообщала, что ее детей били или бьют. Из жалоб было лишь то, что она не хочет жить в общежитии и просит снять ей виллу.

Также он прокомментировал ситуацию с финансированием. По его словам, то что Ольга самостоятельно все финансировала - неправда.

"Месяц назад мы обращались в наши органы опеки в Одесской области, с тем, чтобы они помогли урегулировать некоторые вопросы, потому что уже были определенные разногласия. Выяснилось, что госпожа Подусова получала определенные средства на детей и является их официальным опекуном. О том, что Ольга взяла на себя все финансирование детей - неправда. Пребывание во Вьетнаме, обучение в школе, проживание, питание, школьная форма и книги - все это было приобретено за счет спонсоров. Если мы говорим о каких-то дополнительных вещах, таких как конфеты, например, то возможно она это им покупала, за счет сборов, которые она периодически объявляла в Фейсбуке или других социальных сетях", - сказал Гаман.

Он считает, что этот конфликт зашел слишком далеко, поэтому они работают над тем, чтобы вывезти детей обратно в Украину.

"Учитывая то, что конфликт зашел слишком далеко, школа отказалась продолжить программу оказания помощи детям Подусовой. Мы обратились официально в украинские органы опеки с тем, чтобы обеспечить возвращение детей в Украину, мы надеемся, что это произойдет очень быстро. Мы работаем над этим, ведь детей 15, сопровождения одной Ольги будет недостаточно. И, насколько мне известно, желания возвращаться в Украину Ольга не имеет", - добавил он.

Также, Гаман объяснил, что в отношении тех обвинений, которые выдвинула школа: "Расследованием этих дел займутся органы опеки в Украине, где будет выдвинут вопрос оставят ли они опекуншей после таких ситуаций или нет".

"То, что она говорит, что ее и детей не выпускают в Украину - это неправда. В ближайшие дни детей вернут в Украину, где будут решать судьбу детей органы опеки", - завершил он.

Также нам стало известно, что Ольга не впервые попадает в скандал.

В 2021 году Ольга Подусова заявила в соцсетях, что ей умышленно не отдают детей, над которыми она установила опекунство, чтобы они остались в системе интернатов. Она даже устроила митинг возле центра психологической и социальной реабилитации в Одессе, где находились дети.

Руководитель областной службы по делам детей Наталья Утюпина тогда сообщила, что Подусова подала отказ от регистрации детей для поиска потенциальных усыновителей семей.

УНН будет держать ситуацию на контроле, ведь главное в этой ситуации - дети, их безопасность и здоровье.