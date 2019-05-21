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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 77749 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 91094 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122587 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111512 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137693 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144630 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130133 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Политолог объяснил причины отмены мажоритарной системы Зеленским

Политолог объяснил причины отмены мажоритарной системы Зеленским

Киев  •  УНН

 • 27783 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский с одной стороны действует в русле своих политических интересов об отмене мажоритарной системы парламентских выборов, а с другой отвечает общественным запросам об изменении избирательной системы. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии корреспонденту УНН.

“Отмена мажоритарной системы парламентских выборов — это компромисс, ведь есть общественный запрос об изменении избирательной системы, не все его поддерживают, но такое настроение есть настроение. Для самого Зеленского как политика более выгодна система пропорциональных выборов, только по партийным спискам и поэтому он с одной стороны действует в русле своих политических интересов, а с другой стороны соответствует общественным настроениям”, - сказал Фесенко.

Напомним, команда Президента планирует провести досрочные парламентские выборы 21 июля.

В то же время на встрече Президента с главами фракций ВР шла речь о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности относительно отмены мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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