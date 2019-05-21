Політолог пояснив причини скасування мажоритарної системи Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський з одного боку діє в руслі своїх політичних інтересів стосовно скасування мажоритарної системи парламентських виборів, а з іншого відповідає суспільним запитам про зміну виборчої системи. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко у коментарі кореспонденту УНН.
«Скасування мажоритарної системи парламентських виборів – це компроміс, адже є суспільний запит щодо зміни виборчої системи, не всі його підтримують, але такий настрій є настрій. Для самого Зеленського як політика більш вигідною є система пропорційних виборів, лише за партійними списками і тому він з одного боку діє в руслі своїх політичних інтересів, а з іншого боку відповідає суспільним настроям», - сказав Фесенко.
Нагадаємо, команда Президента планує провести дострокові парламентські вибори 21 липня.
Водночас на зустрічі Президента з главами фракцій ВР йшлося про скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до чинного виборчого законодавства, зокрема щодо скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єра до 3%.