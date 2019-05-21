Зеленський: довіра до ВР становить 4%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Рівень довіри до парламенту на сьогоднішній день становить 4%. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.
“Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції — 4%. Це — оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов’язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску — з 2016 року не існувало коаліції”, — заявив Володимир Зеленський.
Учасники зустрічі також обговорили дату проведення дочасних виборів. Вона залежатиме від того, коли Президент видасть указ про розпуск Парламенту.
Також ішлося про скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до чинного виборчого законодавства, зокрема щодо скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єра до 3%.
Крім цього, на зустрічі піднімали питання звільнення українців з російського полону. Володимир Зеленський запропонував провести окрему розмову з представниками команди попереднього Глави держави з цього питання.
Нагадаємо, Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що розпускає парламент. Після консультації з представниками ВР була названа ймовірна дата дострокових виборів — 21 липня.