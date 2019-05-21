Зеленський: довіра до ВР становить 4%

КИЇВ. 21 травня. УНН. Рівень довіри до парламенту на сьогоднішній день становить 4%. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.