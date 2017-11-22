Политолог: Нацкорпус помогает УНЛ монополизировать лотерейный рынок

ukru
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71693 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58699 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66682 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115985 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114603 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142575 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107352 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108780 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

11 марта, 02:46 • 54873 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

11 марта, 04:46 • 116565 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

11 марта, 05:39 • 103805 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 112498 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 30239 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 30239 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 112498 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 115983 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 120415 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 142575 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 105364 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 112796 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 113888 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 119407 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 206610 просмотра
Актуальное
Политолог: Нацкорпус помогает УНЛ монополизировать лотерейный рынок

Политолог: Нацкорпус помогает УНЛ монополизировать лотерейный рынок

Киев  •  УНН

 • 16119 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. "Национальный корпус" ("Азов") используют для решения бизнес интересов. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя недавний погром "Нацкорпусом" имущества оператора государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Он считает, что такие погромы координируются провластными людьми.

"Всем известно, что "Нацкорпус" ("Азов") находится под контролем главы МВД Авакова. Или С14 – под контролем СБУ, причем их лидер сам об этом заявил. Но особо активничает у нас именно "Нацкорпус", который борется с "агентами Кремля". Недавно "патриоты" опять отличились на всю страну, устроив в Святошинском районе столицы погром киосков. Но не просто обычных киосков, а именно лотереи "М.С.Л". А полиция, как всегда, не особо спешила приезжать на вызов. Что, как обычно, указывает на их координацию", - написал Д.Корнейчук.

Он считает, что погромы имущества "М.С.Л" проводятся для зачистки рынка под другого лотерейного оператора, связанного с влиятельными нардепами.

"Казалось бы, нашим "патриотам" заняться больше нечем, кроме как громить лотереи? Но, разумеется, все банально: власть такими методами старается переделить многомиллиардный лотерейный рынок. Естественно, под себя. Точнее - под "Украинскую национальную лотерею", которую СМИ связывают с нардепами от БПП Третьяковым-Загорием. И, как видим, всячески готова подсобить своими "ручными радикалами".

Самое смешное, что на владельцев лотереи "М.С.Л" традиционно навешен ярлык "агентов Кремля". Это у нас сейчас модно, когда надо рейдернуть псевдо-российский бизнес. В связи с чем, вспомнилось, как быстро закончились акции "Нацкорпуса" возле "Сбербанка России", который реально принадлежит Кремлю. Поскольку такой цирк могут устраивать только с псевдо-российским бизнесом, а настоящий российский бизнес власть боится трогать", - добавил политолог.

Напомним, руководителем "Национального корпуса" является нардеп Андрей Билецкий. Раньше в Нацполиции сообщили, что "Национальный корпус" привлекает к радикальным акциям и погромам подростков 1999-2003 гг.

Эксперты отмечают, что участие детей в радикальных митингах и проплаченных акциях навсегда разлагает их еще не сформированную психику и рассказали, как уберечь ребенка от них.

В свою очередь, коллеги из ВР призвали А.Билецкого не прикрываться детьми.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы