Политолог: Нацкорпус помогает УНЛ монополизировать лотерейный рынок

Он считает, что такие погромы координируются провластными людьми.

"Всем известно, что "Нацкорпус" ("Азов") находится под контролем главы МВД Авакова. Или С14 – под контролем СБУ, причем их лидер сам об этом заявил. Но особо активничает у нас именно "Нацкорпус", который борется с "агентами Кремля". Недавно "патриоты" опять отличились на всю страну, устроив в Святошинском районе столицы погром киосков. Но не просто обычных киосков, а именно лотереи "М.С.Л". А полиция, как всегда, не особо спешила приезжать на вызов. Что, как обычно, указывает на их координацию", - написал Д.Корнейчук.

Он считает, что погромы имущества "М.С.Л" проводятся для зачистки рынка под другого лотерейного оператора, связанного с влиятельными нардепами.

"Казалось бы, нашим "патриотам" заняться больше нечем, кроме как громить лотереи? Но, разумеется, все банально: власть такими методами старается переделить многомиллиардный лотерейный рынок. Естественно, под себя. Точнее - под "Украинскую национальную лотерею", которую СМИ связывают с нардепами от БПП Третьяковым-Загорием. И, как видим, всячески готова подсобить своими "ручными радикалами".

Самое смешное, что на владельцев лотереи "М.С.Л" традиционно навешен ярлык "агентов Кремля". Это у нас сейчас модно, когда надо рейдернуть псевдо-российский бизнес. В связи с чем, вспомнилось, как быстро закончились акции "Нацкорпуса" возле "Сбербанка России", который реально принадлежит Кремлю. Поскольку такой цирк могут устраивать только с псевдо-российским бизнесом, а настоящий российский бизнес власть боится трогать", - добавил политолог.

Напомним, руководителем "Национального корпуса" является нардеп Андрей Билецкий. Раньше в Нацполиции сообщили, что "Национальный корпус" привлекает к радикальным акциям и погромам подростков 1999-2003 гг.

Эксперты отмечают, что участие детей в радикальных митингах и проплаченных акциях навсегда разлагает их еще не сформированную психику и рассказали, как уберечь ребенка от них.

В свою очередь, коллеги из ВР призвали А.Билецкого не прикрываться детьми.



