Политолог: Нацкорпус помогает УНЛ монополизировать лотерейный рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. "Национальный корпус" ("Азов") используют для решения бизнес интересов. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя недавний погром "Нацкорпусом" имущества оператора государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Он считает, что такие погромы координируются провластными людьми.
"Всем известно, что "Нацкорпус" ("Азов") находится под контролем главы МВД Авакова. Или С14 – под контролем СБУ, причем их лидер сам об этом заявил. Но особо активничает у нас именно "Нацкорпус", который борется с "агентами Кремля". Недавно "патриоты" опять отличились на всю страну, устроив в Святошинском районе столицы погром киосков. Но не просто обычных киосков, а именно лотереи "М.С.Л". А полиция, как всегда, не особо спешила приезжать на вызов. Что, как обычно, указывает на их координацию", - написал Д.Корнейчук.
Он считает, что погромы имущества "М.С.Л" проводятся для зачистки рынка под другого лотерейного оператора, связанного с влиятельными нардепами.
"Казалось бы, нашим "патриотам" заняться больше нечем, кроме как громить лотереи? Но, разумеется, все банально: власть такими методами старается переделить многомиллиардный лотерейный рынок. Естественно, под себя. Точнее - под "Украинскую национальную лотерею", которую СМИ связывают с нардепами от БПП Третьяковым-Загорием. И, как видим, всячески готова подсобить своими "ручными радикалами".
Самое смешное, что на владельцев лотереи "М.С.Л" традиционно навешен ярлык "агентов Кремля". Это у нас сейчас модно, когда надо рейдернуть псевдо-российский бизнес. В связи с чем, вспомнилось, как быстро закончились акции "Нацкорпуса" возле "Сбербанка России", который реально принадлежит Кремлю. Поскольку такой цирк могут устраивать только с псевдо-российским бизнесом, а настоящий российский бизнес власть боится трогать", - добавил политолог.
Напомним, руководителем "Национального корпуса" является нардеп Андрей Билецкий. Раньше в Нацполиции сообщили, что "Национальный корпус" привлекает к радикальным акциям и погромам подростков 1999-2003 гг.
Эксперты отмечают, что участие детей в радикальных митингах и проплаченных акциях навсегда разлагает их еще не сформированную психику и рассказали, как уберечь ребенка от них.
В свою очередь, коллеги из ВР призвали А.Билецкого не прикрываться детьми.